Теннисистка из Одессы Даяна Ястремская подписалась под протестом к НОК

Одесская теннисистка Даяна Ястремская и ещё 7 ведущих теннисистов Украины выступили с заявление от имени Федерации тенниса Украины к Национальному Олимпийскому комитету и Министерству молодёжи спорта с объяснением свой позиции по поводу участия украинских теннисистов в матчах против россиян и белорусов.

Текст заявления публикует в Facebook Федерация тенниса Украины.

В нём, в частности, осуждается запрет украинским спортсменам со стороны НОК и Министерства участвовать в соревнованиях, к которым допущены представители стран-агрессоров.

«Федерация тенниса Украины совместно с ведущими игроками национальных сборных Украины по теннису обращается в НОК Украины и Министерство молодёжи и спорта Украины с общим заявлением о возможном запрете украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, к которым допущены представители стран-агрессоров. Международная федерация тенниса была первой из крупнейших федераций, остановившей членство национальных федераций России и Беларуси. Команды этих стран дисквалифицированы во всех без исключения командных соревнованиях, включая Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг, где россияне были действующими чемпионами обоих соревнований», — говорится в заявлении.

Подписанты отмечают, что решение НОК о полном бойкоте игроками всех международных турниров, где играют россияне или белорусы, приведёт к разрушению украинского тенниса, ведь игроки из этих стран принимают участие почти в каждом соревновании.

«Такое решение станет санкцией не против агрессоров, а против украинцев, каждый на своём уровне продвигающих проукраинскую позицию в каждом уголке мира, где они играют. Мы можем потерять серьёзный рычаг в информационной войне, не сможем осветить все ужасы, происходящие последний год в нашей стране», — утверждают теннисисты.

Авторы заявления уверены, что «каждый должен быть полезен на своём месте. Если лишить теннисистов возможности выступать на соревнованиях, значит потерять один из участков фронта. Если россиян и белорусов допускают к соревнованиям, нужно с ними играть и побеждать, а не избегать битвы. Как делают наши ребята в ВСУ на фронте и все сознательные граждане, каждый на своём месте».

«Мы выступаем с позицией продолжать выступать на международных соревнованиях, активизировать борьбу за отстранение игроков из России и Беларуси. Бить их на кортах по всему миру. Мы должны продвигать наши общие идеи и ценности по миру и помогать ВСУ. Помогать пострадавшим от ужасной войны украинцам, насколько это каждый может делать», — говорится в заявлении.

Как сообщала Одесса News, теннисистка из Одессы Даяна Ястремская в марте 2023 года выиграла стартовый матч на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) – BNP Paribas Open – в Индиан-Уэллсе (США) с призовым фондом $8,8 млн.

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