Contra Spem Spero: одесские футбольные фаны чуда не дождались

К вечеру 3 июля в одесском парке имени Шевченко стало собираться огромное количество людей разного возраста.

Как передаёт наш корреспондент, все людские потоки были устремлены по направлению к стадиону «Черноморец», возле которого перед огромнейшим экраном усаживались, укладывались сотни футбольных фанов, пришедших поболеть за украинскую команду на чемпионате ЕВРО-2021.

«Надеюсь вопреки надежде» («Contra Spem Spero», — лат.) — так, пожалуй, мог объяснить свой интерес к матчу каждый, кто пришёл в фан-зону.

Единственным утешением от проигранного англичанам матча (0:4) было осознание того, что впервые в истории украинского футбола мы попали в 1/4 финала…



Фото и видео: Александр Александров/Одесса News

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.