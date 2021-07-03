В Одессе прошла самая большая в Украине конференция игровой индустрии

В Одессе два дня проходила конференция Games Gathering Odessa 2021, на которой представлена информация о последних трендах игровой индустрии.

Как передаёт наш корреспондент, побывавший сегодня, 3 июля, на площадке Gagarinn Hotel в Аркадии, где проходит конференция, здесь можно задать вопросы опытным IT-разработчикам, завести новые знакомства, пообщаться с профессионалами, наладить деловые связи.

Ведущие специалисты игровой индустрии — Светлана Зозуля (Onseo, Art directo), Ирина Курская (Belka Games, Game Designer), Дельфина Зомбо (Capcom, Cinematics Animator/Facial specialist) и другие поделились собственным опытом и раскрыли интереснейшие профессиональные секреты.

В коридорах конференции были организованы бесплатные стенды для инди-команд, где была предоставлена возможность продемонстрировать свой продукт, приняв участие в выставке инди-проектов INDIE BLAST и податься на конкурс игровых проектов Indie Blast Awards.

Участники конференции — обладатели билетов Business приняли участие в морском препати, которое прошло а открытом море: прохладные напитки, ненавязчивое общение и всё это было под шум волн и приятную музыку.

Одесса News сообщала о проведении в концерт-холле «Одесса» в феврале 2021 года Digital Conf.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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