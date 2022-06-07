Шмыгаль: После войны будем говорить по-английски

Правительство обсуждает возможность предоставления английскому языку статуса языка делового общения в Украине.

Об этом 6 июня в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Английский язык может получить статус языка делового общения в Украине. Обсудили эту возможность на правительственном совещании. В настоящее время Кабинет Министров прорабатывает соответствующую законодательную инициативу», – написал премьер.

По словам Шмыгаля, профильным министерствам «дана задача разработать предложения и оформить соответствующие документы».

«Английский сегодня используют в деловом общении во всём цивилизованном мире, так что предоставление ему такого статуса в Украине будет способствовать развитию бизнеса, привлечению инвестиций и ускорению евроинтеграции Украины», – отметил глава правительства.

Кстати. Согласно Конституции, в Украине один государственный язык – украинский. Из школьной программы в Украине следует убрать предмет «русский язык», заявил 16 апреля уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Как сообщала Одесса News, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что вторым государственным языком в стране должен быть английский. Его нужно обучать в Украине с детского сада, чтобы победить в лингвистической войне с Россией.

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