Официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС начались: что дальше

Украина на пути к членству в ЕС работает над приведением своего законодательства к европейскому.

Об этом 15 декабря на заседании Конгресса местных и региональных властей во Львове сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись выступления опубликована на его странице в Facebook.

«Вчера лидеры стран-членов Европейского Союза приняли действительно историческое решение. Мы начинаем официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС, – подчеркнул Шмыгаль. – Впереди нас ожидает непростой путь на пути к членству в ЕС, который потребует очень большой работы. Мы уже активно работаем».

По словам премьера, правительство проанализировано около 28 тыс. актов права ЕС на соответствие украинскому законодательству. Более 23 тыс. из них, по предварительной оценке, не требуют имплементации в ходе переговорного процесса, а 1625 актов права уже полностью имплементированы в украинское законодательство, добавил Шмыгаль.

«2739 актов подлежат дальнейшей имплементации. Это наш объём работы на следующие годы, который должны сделать. Мы понимаем, как это делать и когда мы это сделаем. Экспертиза, команды, ресурсы – всё это у нас есть. А главное – есть воля всей Украины. Всех вместе, от парламентариев и чиновников до наших общин, до общества», – отметил премьер.

Он добавил, Украина одновременно продолжает интегрироваться в единый европейский рынок.

Так, украинская энергосеть полностью объединилась с европейской. Среди задач на 2024 год – продолжение «транспортного» и «экономического» безвизов, а также скорейшее получение «промышленного», что облегчит доступ украинских производителей на европейские рынки, указал Шмыгаль.

Кроме того, планируется внедрять акты ЕС по роумингу для получения «роумингового безвиза», сказал премьер.

«Будем интегрироваться во все сектора уже сейчас. Не дожидаясь и не откладывая. Будем делать это оперативно», – резюмировал Шмыгаль.

Одесса News информировала, что на саммите 14 декабря лидеры Евросоюза договорились начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС, а Грузии предоставить статус кандидата.

Украина активизировала сотрудничество с Европейским союзом в 2014 году после победы Революции достоинства. В том же году Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объёме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплён в Конституции с февраля 2019 года.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова. 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз. 23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидатов.

8 ноября Еврокомиссия обнародовала отчёт, в котором рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС. В тот же день Зеленский подписал указ о подготовке к переговорам о вступлении Украины в ЕС, поручив Кабмину обеспечить завершение выполнения рекомендаций ЕК, представленных в отчёте.

По данным СМИ, в ЕС рассматривали возможность отложить решение о начале переговоров по вступлению Украины на март 2024 года из-за сопротивления Венгрии и отсутствия единства в Евросоюзе.

Однако 12 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что угроза того, что Венгрия в принципе выступает против членства Украины в ЕС, снята.

13 декабря во время выступления в Европарламенте Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина практически полностью выполнила рекомендации ЕК.

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