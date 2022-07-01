В Раде Зеленский, Стефанчук и Шмыгаль подписали документ о вступлении в ЕС

1 июля Президент Украины Владимир Зеленский под аплодисменты в Верховной Раде подписал совместное с ВР и правительством Заявление о достижении полноценного членства в Евросоюзе.

Об этом сообщает Укринформ.

По словам Главы государства, подписание этого Заявления имеет то же значение, что и подписание заявки на вступление в ЕС.

«Мы шли к кандидатству 115 дней, и наш путь к членству не должен занимать десятилетия. Мы должны преодолевать этот путь быстро, насколько это возможно. Это зависит от нас. Сделать нашу часть работы должны идеально, чтобы дать возможность нашим друзьям в ЕС так же быстро и консолидированно принять для нас ещё одно историческое решение», – отметил Зеленский.

Заявление также подписали Председатель Верховной Рады и Премьер-министр.

Президент Еврокомиссии Урсула фон ден Ляйен в видеообращении к украинскому парламенту, сказала: «Несколько дней назад, в День Конституции, вы, господин Президент Зеленский, сказали, что ваша победа уже недалеко. Безусловно, путинское войско продолжает убивать ваших братьев и сестр, они продолжают оккупировать вашу землю, воруют ваше зерно и разрушают ваши города. Вы обороняетесь очень смело. Европа будет стоять за Украину столько, сколько нужно. Мы не будем отдыхать, пока вы не победите врага”.

Как сообщала Одесса News, главы государств и правительств Европейского Союза 23 июня приняли решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вхождение в ЕС.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук после этого заявил, что Раде нужно принять около сотни законов относительно евроинтеграции. Накануне, 30 июня, спикер сказал, что Верховная Рада рассмотрит евроинтеграционные законопроекты на ближайшем пленарном заседании.

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