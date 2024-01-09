Зеленский рассказал о новом важном заседании Ставки

На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего 9 января обсуждались усиление противовоздушной обороны Украины и поставки в войска дронов и боеприпасов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в Telegram.

«Важная ставка. Командующие основными направлениями и операциями присутствовали очно», – написал Зеленский.

По его словам, вместе с командующими, Генштабом ВСУ, Минобороны Украины, представителями Минстратегпрома и Министерства цифровой трансформации Украины «во всех деталях разобрали тему обеспечения фронта снарядами и дронами».

«Фактические издержки, ежедневная потребность, распределение между подразделениями. Систематизировали текущие и будущие контракты, помощь от партнёров, собственное производство, в том числе открытие новых линий. Делаем всё, чтобы обеспечить воинов всем необходимым для выполнения задач», – заявил Верховный Главнокомандующий.

Второй важной темой ставки 9 января, по заявлению Президента Украины, стала ПВО.

«Проанализировали последние российские удары и эффективность Воздушных сил. Согласовали наши следующие шаги по усилению защиты городов, общин, предприятий и объектов критической инфраструктуры», – заключил Зеленский.

Одесса News информировала, что Президент Украины Владимир Зеленский 30 декабря провёл итоговое в 2023 году заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

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