Одесская опера приглашает на выходные дни к себе в театр

Если Вам хочется зимнего атмосферного настроения и ярких эмоций, тогда 13-14 января соберитесь в Одесский театр оперы и балета.

Не упустите 13 января грандиозный новогодний вечер в лучшем театре Европы — Новогоднюю импрезу, в которой объединены самые яркие вокальные и балетные номера – фавориты зрительских симпатий и премьерные показы.

Будут ведущие солисты оперы, солисты и артисты балета, хор и оркестр театра под руководством и.о. главного дирижёра театра Владимира Врублевского.

Стоимость билетов от 100 до 600 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 16 часам.

14 января на сцене Одесского театра оперы и балета — одно из самых популярных представлений в мире — опера «Кармен». Произведение Жоржа Бизе «Кармен» считается одним из самых знаменитых в мире.

Вы можете насладиться этой жемчужиной оперного искусства в 16 часов.

Опера в 4-х действиях выполняется на французском и сопровождается украинскими синхронными титрами.

Продолжительность – 3,5 часа (с антрактами).

Насладитесь оперной классикой. Яркие костюмы, напряжённый сюжет и блестящая игра артистов.

Билеты от 100 до 600 гривен можно купить здесь.

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