В Одесской области COVID-19 уложил за сутки в койку 403 человека, в гроб — двоих

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным Одесского лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 403 человек, в том числе у 19-ти детей и 13 медработников.

Лабораторно подтверждённых случаев всего – 16 098 (9 458 женщин, 6 640 мужчин), в том числе:

дети — 1 117 (г. Одесса — 402, г. Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 73, Черноморск — 25, Теплодар — 6, Южный — 10, Ананьевский — 9, районы Арцизский — 19, Балтский — 6, Березовский — 32, Белгород-Днестровский — 15, Беляевский — 83, Болградский — 81, Великомихайловский — 11, Ивановский — 16, Измаильский — 29, Килийский — 16, Кодымский — 2, Лиманский — 38, Николаевский — 4, Овидиопольский — 65, Окнянский — 2, Подольский — 50, Ренийский — 2, Раздельнянский — 13, Савранский — 2, Саратский — 39, Тарутинский — 24, Татарбунарский — 15)

— 1 117 (г. Одесса — 402, г. Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 73, Черноморск — 25, Теплодар — 6, Южный — 10, Ананьевский — 9, районы Арцизский — 19, Балтский — 6, Березовский — 32, Белгород-Днестровский — 15, Беляевский — 83, Болградский — 81, Великомихайловский — 11, Ивановский — 16, Измаильский — 29, Килийский — 16, Кодымский — 2, Лиманский — 38, Николаевский — 4, Овидиопольский — 65, Окнянский — 2, Подольский — 50, Ренийский — 2, Раздельнянский — 13, Савранский — 2, Саратский — 39, Тарутинский — 24, Татарбунарский — 15) медработники — 977 (Одесса — 359, Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 49, Черноморск — 12, Теплодар — 1, Южный — 4, районы Ананьевский — 18, Арцизский — 26, Балтский — 26, Березовский — 19, Белгород-Днестровский — 13, Беляевский — 40, Болградский — 66, Великомихайловский — 4, Захаровский — 1, Ивановский — 11, Измаильский — 16, Килийский — 26, Кодымский — 3, Лиманский — 32, Любашевский — 5, Николаевский — 1, Овидиопольский — 28, Окнянский — 2, Подольский — 99, Ренийский — 2, Раздельнянский — 6, Савранский — 6, Саратский — 21, Тарутинский — 15, Татарбунарский — 36, Ширяевский — 2).

Летальность на сегодняшний день составила по региону 241 человек (+2 за сутки): Одесса — 107 (+1 за сутки), Белгород-Днестровский — 9, Измаил — 18, Черноморск — 9, Южный — 1, районы Ананьевский — 3, Арцизский — 1, Балтский — 2, Березовский — 3, Белгород-Днестровский — 8, Беляевский — 13, Болградский — 12, Ивановский — 2, Измаильский — 9, Кодымский — 1, Лиманский — 6, Подольский — 11, Николаевский — 1, Овидиопольский — 7, Ренийский — 2, Раздельнянский — 5 (+1), Саратский — 6, Тарутинский — 4, Ширяевский — 1.

Выздоровевших всего 5 921 пациент: Одесса — 3 124, Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 241, Черноморск — 20, Теплодар — 9, Южный — 110, районы Ананьевский — 58, Арцизский — 32, Балтский — 164, Березовский — 37, Белгород-Днестровский — 32, Беляевский — 278, Болградский — 734, Великомихайловский — 18, Захаровский — 3, Ивановский — 46, Измаильский — 125, Килийский — 32, Кодымский — 6, Лиманский — 251, Подольский — 335, Окнянский — 6, Любашевский — 4, Николаевский — 15, Овидиопольский — 107, Раздельнянский — 29, Савранский — 14, Саратский — 27, Тарутинский — 17, Татарбунарский — 17, Ширяевский — 4.

Лабораторно подтверждены больные на таких административных территориях на 9 октября:

Одесса — 6 964 (дети — 402, медработники — 359)

— 6 964 (дети — 402, медработники — 359) г.Белгород-Днестровский — 312 (дети — 27, медработники — 27);

Измаил — 934 (дети — 73, медработники — 49);

— 934 (дети — 73, медработники — 49); Черноморск — 423 (дети — 25, медработники — 12);

Теплодар — 63 (дети — 6, медработники — 1);

Южный — 153 (дети — 10, медработники — 4);

Ананьевский — 124 (дети — 9, медработники — 18);

Арцизский — 275 (дети — 19, медработники — 26);

Балтский — 217 (дети — 6, медработники — 26);

Березовский -308 (дети — 32, медработники — 19);

Б.-Днестровский район — 251 (дети — 15, медработники -13)

Беляевский — 848 (дети — 83, медработники — 40)

Болградский район — 1 106 (дети — 81, медработники — 66)

— 1 106 (дети — 81, медработники — 66) В.Михайловский — 67 (дети — 11, медработники — 4);

Захаровский — 25 (медработники — 1);

Ивановский — 192 (дети — 16, медработники — 11);

Измаильский — 416 (дети — 29, медработники -16)

Килийский — 144 (дети — 16, медработники — 26);

Кодымский — 77 (дети — 2, медработники — 3);

Лиманский — 465 (дети — 38, медработники — 32);

Любашевский — 70 (дети — 1, медработники — 5);

Николаевский — 53 (дети — 4, медработники — 1);

Овидиопольский — 750 (дети — 65, медработники — 28);

Окнянский — 31 (дети — 2, медработники — 2);

Подольский — 696 (дети — 50, медработники — 99);

Ренийский — 38 (дети — 1, медработники — 2);

Раздельнянский — 153 (дети — 13, медработники — 7);

Савранский — 56 (дети — 2, медработники — 6);

Саратский — 299 (дети — 39, медработники — 21);

Тарутинский — 287 (дети — 24, медработники — 15);

Татарбунарский — 228 (дети — 12, медработники — 36)

Ширяевский — 41 (медработники — 2).

Как сообщала Одесса News, в Украине по состоянию на 9 октября лабораторно подтверждено за сутки рекордное количество случаев коронавируса — 5 804, 89 летальных.