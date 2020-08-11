Минздрав обновил перечень стран «красной» и «зелёной» зон

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран «красной» и «зелёной» зон.

Новые данные содержатся на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно новому перечню, в Украине за последние 14 дней заболеваемость COVID-19 составляет 38,10 человек на 100 тысяч населения. Украина входит в «зелёную» зону.

Также к «зеленой» зоне отнесены Чехия, Беларусь, Хорватия, Турция, Словения, Словакия, Литва, Латвия.

В перечень стран «красной» зоны попали Греция, Польша, Болгария, Черногория, Румыния.

Всего в списке значатся 194 государства, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения.



В Украине по состоянию на 11 августа лабораторно подтвердили 83 115 случаев COVID-19, из них за сутки — 1 158.

Об этом сообщает ресурс Аппарата СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

За сутки умерли 29 человек, в целом, с начала пандемии — 1 951. Выздоровевших в сутки 575, с начала пандемии — 44 934. Сейчас болеют 36 230 человек — за сутки прибавилось 554 пациента.

За истекшие сутки наибольшее количество инфицированных обнаружили во Львовской области — 161 человек (всего 11 142), Одесской — 134 (4 364), Харьковской — 129 (5 030).

В Украине заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 выросла почти в 2,5 раза по сравнению с эпидемиологической ситуацией в июне.

Как сообщала Одесса News, состоянием на 11 августа Украина занимает 33-е место в мире по количеству заболевших коронавирусом.