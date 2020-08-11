Исполнитель скандальной песни выступит в Летнем театре «Морвокзал»

Украинский популярный певец Сергей Мироненко, который уже полюбился аудитории, благодаря хитам «Мне всё в ней нравится» и «Одинокий гордый», объявил о летнем сольном концерте в Одессе.

С двухчасовой live-программой Сергей Мироненко выступит 20 августа на Морвокзале.

О концерте артист объявил в свойственной ему манере, выпустив эмоциональную песню о переживаниях мужчины. Песня уже стала одной из самых обсуждаемых премьер, в том числе, и из-за провокационного названия “Любовь СК редкая”.

“Эта песня — откровение со стороны мужчины. Мы привыкли рубить с плеча, делать поспешные выводы, а затем виним себя в том, что произошло. Хотя всегда важно слышать любимого человека и слушать своё сердце”, — признаётся певец.

На концерте в Одессе артист презентует новую программу и концептуально новое шоу с живой музыкой. Узнать подробнее и приобрести билеты можно на официальном сайте исполнителя.

Сергей Мироненко — финалист и участник проектов “Шанс”, “Караоке на Майдане”, “Х-фактор”, обладатель премии “Открытие года” и специальный гость украинского тура Любови Успенской.

Узнать о деталях и купить билеты можно на официальном сайте исполнителя.

Начало в 20.30.