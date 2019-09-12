Беляевка приглашает на фестиваль попробовать днестровскую вертуту

В Беляевке Одесской области планируют установить новый национальный гастрономический рекорд в рамках мультикультурного фестиваля «Днестровская вертута», который будет проходить здесь 28-29 сентября.

Для установления национального рекорда Украины «Самая длинная вертута Украины» с семи утра до ночи лучшие мастера города будут в трёх городских заведениях — школе №1, в детском саду «Капитошка» и ресторане «Днестр»- выпекать настоящую беляевскую вертуту с картофелем. Её соберут за час до праздника.

Затем представитель книги национальных рекордов зафиксирует рекорд, после чего вертутой будут угощать всех желающих в обмен на пожертвование. Вырученные средства потратят на установку в центре города знака — «Я люблю Беляевку».

Стартует фестиваль «Днестровская вертута» флэшмобом «Вертутка». Почти 200 человек станцуют танец, который будет имитировать процесс выпекания вертуты. Флешмоб будут снимать с квадрокоптера, поэтому все, кто присоединится, получат шанс войти в историю города.

Кроме того, состоятся парад детских колясок в поварском стиле, выступление первого казацкого театра «Атаман», конкурс для молодожёнов «Гонки на тачках», большой концерт на главной фестивальной сцене и праздничный салют.

Фестиваль будет проходить сразу на нескольких локациях. Будет работать кухня под открытым небом, где гости смогут попробовать украинские, болгарские, молдавские, армянские блюда. Кроме того, повара поделятся секретами приготовления вертуты и мамалыги.

Также будут действовать ярмарка домашней выпечки и хендмейда, выставка-продажа вин от частных винохозяйств.

В то же время в городке мастеров для всех желающих будут проводить различные мастер-классы. А в Молодёжной резиденции проведут танцевальные батлы, конкурс «Кто сверху», организуют множество аттракционов для детей и десятки фотозон в этническом и юмористическом стиле.