Верховная Рада переименовала село в Одесской области

11 сентября Верховная Рада утвердила переименование села Ивановка Любашёвского района Одесской области.

Отныне это село называется Яновкой, сообщается на сайте Верховной Рады.

За данное решение проголосовали 294 депутата.

Переименовать село решили по просьбе Одесского областного совета, чтобы избежать путаницы, ведь в Любашёвском районе есть два населённых пункта с названием Ивановка. Ранее они входили в состав разных сельсоветов (Сергеевского и Ивановского). Теперь же данные сельсоветы ликвидируются, а сёла войдут в состав объединённой Любашёвской громады. Поэтому решено одну из Ивановок переименовать, вернув ей историческое название Яновка — в часть владевшего селом помещика Яновского, — говорится в пояснительной записке к документу.