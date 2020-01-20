В Одессе переименовали трамвайную остановку «Градоначальницкая», и не только…

В одесской мэрии состоялось очередное заседание историко-топонимической комиссии исполнительного комитета Одесского городского совета под председательством директора департамента культуры и туризма Татьяны Марковой.

Как сообщает официальный сайт города, члены комиссии рассмотрели вопросы, связанные с увековечением памяти выдающихся одесситов, а также событий и фактов из истории города.

«Комиссия поддержала внесение изменений в Положение об историко-топонимической комиссии исполнительного комитета Одесского городского совета и Положение об установлении, содержании и демонтаже мемориальных досок в городе Одессе и внесла свои предложения», — говорится в сообщении.

Комиссия также поддержала такие предложения:

— утвердить новый макет памятной доски репрессированным кинематографистам, установленной на фасаде Одесской киностудии с внесением имени Исаака Бабеля;

— установить мемориальную доску в честь генерал-губернатора и градоначальника Одессы графа Александра Фёдоровича Ланжерона на фасаде дома по ул. Ланжероновской, 21 с внесением корректив в текст;

— переименовать остановку общественного транспорта (трамвай №15) «ул. Градоначальницкая» на «Академия связи»;

— переименовать остановки трамвайных маршрутов №1 и №7 «Фабрика нетканых материалов» на «ул. Лиманная»;

— переименовать остановку автобусных маршрутов «Пост ГАИ» возле Двух Столбов, дав название «У Двух Столбов».

Члены комиссии рекомендовали инициаторам увековечения памяти Героя Украины, Почётного гражданина Одессы Владимира Станиславовича Филипчука рассмотреть предложение об установлении мемориальной доски в его честь.

Были отправлены на доработку предложения об установлении мемориальной доски профессору Владиславу Феликсовичу Чайковскому на фасаде здания Одесской национальной академии пищевых технологий, наименования одного из скверов города в честь Праведников народов мира и другие.

Кроме того, комиссия отклонила предложение о передаче Национальному военно-историческому музею Украины медали «Золотая Звезда» города-героя, орденской книжки и грамоты, поддержав предложение оставить их на месте.

Как сообщала Одесса News, историко-топонимическая комиссия Одесского городского совета отклонила предложение об установке поклонного креста у Дома профсоюзов, где 2 мая 2014 года погибли 42 человека.

Фото и видео: «Одесса»