Одесская мэрия отказалась устанавливать памятный крест на Куликовом поле

Историко-топонимическая комиссия Одесского городского совета отклонила предложение об установке поклонного креста у Дома профсоюзов, где 2 мая 2014 года погибли 42 человека.

Такое предложение внёс руководитель Федерации профсоюзов Вячеслав Буратинский, однако присутствовавший на заседании комиссии глава Южного межрегионального отделения Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк ввсказал своё мнение, с которым согласились члены комиссии.

«Страна-агрессор до сих пор спекулирует темой Куликова поля в своей пропаганде, переворачивая с ног на голову трагедию, которая действительно имела место. Установка креста однозначно вызовет новый всплеск антиукраинской истерии и будет использоваться Россией в своих пропагандистских целях. От себя добавлю, что если иметь в виду жертв событий 2 мая 2014 года, то ряд из них были иудеями, большая часть — атеистами. Поэтому установка православного креста нецелесообразна и некорректна. Она может создать дополнительное напряжение в обществе», — цитирует Гуцалюка официальная страница Южного межрегионального отделения Украинского института национальной памяти.

Как пишет Гуцалюк, городские власти взвешенно отнеслись к инициативе Буратинского и почти единогласно отклонили предложение об установке поклонного креста.

Также по просьбе Гуцалюка комиссия решила откорректировать текст на мемориальной доске губернатору Новороссии Александру Ланжерону. Глава местного отделения института нацпамяти считает, что слово «Новороссия» сегодня имеет уже другое значение и может вызвать напряжение в обществе.