Родные погибших 2 мая в Одессе: Установку памятника считаем нецелесообразной

Родственники погибших 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов выступили против инициативы устанавливать какие-либо мемориалы на Куликовом поле в реалиях сегодняшнего дня.

Об этом сообщает Думская, размещая текст обращения родственников погибших.

Отмечается, что обращение к представителям власти было реакцией на соответствующую инициативу депутатов облсовета от «Оппоплатформы».

По мнению подписавших обращение людей, важнее — расследовать обстоятельства трагедии 6-летней давности и привлечь к ответственности виновных. Это главное и единственное их требование.

«Установку мемориала в реалиях нынешнего дня считаем нецелесообразной, так как в обществе ещё не остыл градус гражданского и политического противостояния. Установка мемориала может привести к непредсказуемым последствиям. Наши близкие ценой своей жизни заплатили самую высокую цену за то, чтобы Одесса оставалась городом мира и добра, и чтобы трагедии, подобные этой, никогда не повторялись», — говорится в обращении.

«Обращение подписали 20 человек. Власти уже получили его», — пишет издание.

Как сообщала Одесса News председатель Одесского облсовета Сергей Паращенко в одном из телеинтервью в марте сказал, что ему «непонятно, почему столько лет трагедия так и не была расследована».