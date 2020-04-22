В ночь с 22 на 23 апреля некоторым одесситам отключат воду

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ по переключению магистрального водопровода диаметром 300 мм некоторым жителям Одессы будет временно прекращено водоснабжение в ночь с 22 на 22 апреля.

Об этом предупредил филиал «Инфоксводоканал».

Отмечается, что воды не будет с 23:00 22 апреля до 07:00 23 апреля у потребителей на следующих улицах города:

— Люстдорфская дорога, 140-158/4, 159

— пр-т Академика Глушко, 2-38

— ул. Ильфа и Петрова, 2-14, 1-13а

— пр-т Небесной Сотни, 1-91

— ул. Костанди

— ул. Инглези, 1-5

— ул. Академика Королева, 2-70, 1-37а

— ул. Тополевая

— ул. Левитана, 32-110, 67-141

— ул. Тульская, 1-17 Линии.

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