Итак, в Украине 6.5 тысяч больных коронавирусом

Всего по Украине подтверждено 6 592 случая COVID-19 состоянием на 9.30 22 апреля.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины на своей странице в Facebook.

Отмечается, что всего исследовано 67 520 образцов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В течение 21 апреля получено 467 сообщений о новых подтверждённых случаях.

В общем итоге, картина случаев заболеваемости в разрезе регионов на 22 апреля такова:

Винницкая обл. — 349 случаев (18 выздоровели)

Волынская обл. — 176 случаев (13 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 150 случаев (9 выздоровели)

Донецкая обл. — 16 случаев (7 выздоровели)

Житомирская обл. — 287 случаев (1 выздоровел)

Закарпатская обл. — 218 случаев (16 выздоровели)

Запорожская обл. — 141 случай (20 выздоровели)

Ивано-Франковская область — 589 случаев (27 выздоровели)

г. Киев — 989 случаев (39 выздоровели)

Киевская обл. — 390 случаев (32 выздоровели)

Кировоградская обл. — 251 случай (25 выздоровели)

Львовская обл. — 247 случаев (29 выздоровели)

Луганская обл. — 26 случаев (3 выздоровели)

Николаевская обл. — 82 случая;

Одесская обл. — 148 случаев (3 выздоровели)

Полтавская обл. — 116 случаев (12 выздоровели)

Ровенская обл. — 353 случая (22 выздоровели)

Сумская обл. — 86 случаев (23 выздоровели)

Тернопольская обл. — 471 случай (34 выздоровели)

Харьковская обл. — 82 случая (6 выздоровели)

Херсонская обл. — 72 случая (9 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 54 случая (5 выздоровели)

Черкасская обл. — 206 случаев (34 выздоровели)

Черновицкая обл. — 1053 случая (34 выздоровели)

Черниговская обл. — 13 случаев (3 выздоровели).



На амбулаторном лечении 4 466 пациентов, из них 334 ребёнка. Всего госпитализированы 2 126 человек, из них 97 детей. На аппарате искусственной вентиляции лёгких находится 92 человека.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерло 174 человека, из них 90 мужчин и 84 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 424 человека уже выздоровели, из них 27 детей, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Министр здравоохранения Максим Степанов дал разъяснение, почему некоторые лабораторные центры Минздрава в областях не предоставили оперативную информацию о состоянии тестирования и количестве заболевших в один их праздничных дней Центру общественного здоровья Минздрава Украины.

«Все без исключения лаборатории работали в обычном режиме, то есть не делали перерыва. Эти нули (по количеству проведенных ПЦР-тестов в отчётности — ред.) были связаны с тем, что на Пасху многие люди не обращались к врачам относительно именно проведения тестирования методом ПЦР. Эту ситуацию мы также подтвердили тем, что у нас не было поступлений на горячую линию относительно отказов в проведении ПЦР», — сказал Степанов.

Также, по его словам, в некоторых областных лабораторных центрах были допущены технические ошибки, когда при проведении определённого количества тестов в отчётности был указан ноль. «Например, в Черновицкой области было сделано 48 исследований ПЦР, было 17 подтверждённых случаев, вошедших в отчётность, но, к сожалению, была техническая ошибка, девушка, заполнявшая нашу форму, поставила ноль», — привёл пример Степанов.

В других случаях, сказал министр, отсутствие статистики было связано с тем, что в работе лаборатории делали определённый перерыв из-за технических возможностей оборудования.

Насколько серьёзны объяснения высокопоставленного чиновника о причинах не предоставления обязательной государственной отчётности в период чрезвычайной ситуации в стране, судить нашему читателю.

Как сообщала Одесса News, по количеству заболевших коронавирусом Украина занимает 43-е место в мире.