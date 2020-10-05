В Украине за сутки 3 744 новых больных коронавирусной инфекцией

В Украине по состоянию на 5 октября лабораторно подтверждено 230 236 случаев COVID-19, из них 4 430 летальных, 101 252 пациента выздоровели.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.
За сутки зафиксировано 3 774 новых случая, 33 летальных исхода. Выздоровели 1 145 пациентов, — сказал Степанов.
Всего наибольшее количество заболевших — в Киеве (24 736), во Львовской (21 294) и Харьковской областях (20 964).
Отмечается, что три пациента находятся в учреждениях здравоохранения, их состояние удовлетворительное. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 16 человек, у них наблюдается лёгкое течение заболевания.По информации командования Медсил, в ВСУ за время пандемии выздоровели 2 484 человека, летальных исходов зарегистрировано 10. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 538 человек, у 188 военнослужащих заканчивается изоляция в ближайшие трое суток.
Как сообщала Одесса News, за минувшие сутки на территории Одесской области, по данным Одесского лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 190 человек, в том числе у 12-ти детей и 10 медработников.