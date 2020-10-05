В Украине за сутки 3 744 новых больных коронавирусной инфекцией

В Украине по состоянию на 5 октября лабораторно подтверждено 230 236 случаев COVID-19, из них 4 430 летальных, 101 252 пациента выздоровели.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

За сутки зафиксировано 3 774 новых случая, 33 летальных исхода. Выздоровели 1 145 пациентов, — сказал Степанов.

Всего наибольшее количество заболевших — в Киеве (24 736), во Львовской (21 294) и Харьковской областях (20 964).