COVID-19 в Украине: за сутки подтвердили вирус ещё у 2 430 человек

В Украине за последние сутки зарегистрировано 2 430 случаев заражения коронавируса, общее их количество достигло 128 228.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

По этим данным, за сутки умерли 54 инфицированных, всего с начала эпидемии зафиксировано летальных случаев 2 710.

По обновлённым данным, выздоровели уже 59 676 человек. За последние сутки выздоровели 859 пациентов.

Больше всего новых случаев за сутки выявлено в Харьковской области (301), Киеве (280), Тернопольской (242), Львовской (209) областях.

Как сообщала Одесса News, новое научное исследование, проведённое в одном из автобусов в Китае, подтвердило утверждение эпидемиологов, что COVID-19 может передаваться воздушным путём от инфицированного человека без симптомов в невентилируемой среде.

Инфографика: Укринформ