COVID-19 в Одесской области: за сутки 3 смерти, 116 инфицированных

3 человека умерли вчера в Одесской области от коронавируса. Всего летальных случаев зафиксировано 113.

Об этом сообщает ресурс Системы мониторинга Аппарата СНБО.

Всего в Одесской области по состоянию на утро 3 сентября лабораторно подтверждено 7 813 случаев COVID-19, из них за сутки — 116.

Выздоровели 1 902 пациента, за последние сутки 55 выздоровевших.

Сейчас болеют 5 798 пациентов.

С 31 августа прекратился воспитательный процесс в дошкольном учреждении «Солнышко» в селе Калаглия Овидиопольского района Одесской области, работники которого заразились коронавирусом, сообщает руководитель райгосадминистрации Игорь Ильченко.

Как сообщала Одесса News, всего в Одесской области по состоянию на 2 сентября лабораторно подтверждено 7 697 случаев COVID-19, из них за сутки — 203, летальных — 2.