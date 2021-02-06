COVID-19: в Одесской области 176 новых заболевших, в Украине — 4310

В Украине за прошлые сутки зафиксировали 4 310 новых случаев COVID-19, в том числе в Одессе — 176.

За сутки в Украине от коронавируса умерли — 129.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«4 310 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 6 февраля 2021 года. В частности, заболели 220 детей и 191 медработник. Госпитализированы — 1884 человека, летальных случаев — 129. Выздоровели 7 158 человек», — написал Степанов.

Наибольшее количество подтверждённых случаев заболевания отмечено в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295) областях.

В Одесской области зарегистрировано 176 новых больных, что на 19 человек больше предыдущих суток.

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