На минувшей неделе одесситы болели из-за кори и кишечных инфекций

На минувшей неделе в Одессе зарегистрированы 298 случаев острых кишечных инфекций, из которых 64,1% составили дети, большинство — в возрасте 1-4-х лет.

По информации ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», большинство случаев заболеваний связаны с употреблением немытых овощей и фруктов, готовых домашних блюд с нарушением технологии приготовления и хранения, молочных и мясных продуктов, приобретённых на стихийных рынках.

С целью проведения мониторинговых исследований на холеру проведено обследование 229 больных острыми кишечными инфекциями и исследованы 14 проб из объектов внешней среды — 10 проб морской воды, 2 пробы лиманной воды и две пробы сточных вод. Холерный вибрион не выделен.

Заболеваемость корью в Одессе на прошедшей неделе составила 4 случая, что на 2 меньше, чем на предыдущей неделе. В числе заболевших — 2 ребёнка и 2 взрослых.

По данным отчётов лечебно-профилактических учреждений, с начала 2019 года корь диагностирована у 751 одессита, из которых 42,5% составили дети. Около 90% всех заболевших не имели ни одной прививки от кори.