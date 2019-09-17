Учёные бьют тревогу: вейпинг породил новое заболевание

В августе 2019 года в 14 американских штатах медики зафиксировали более 100 случаев необычной болезни лёгких. Симптомами заболевания стали трудности с дыханием и боль в груди. По словам медицинских работников, пациенты страдали от лихорадки, кашля, рвоты и диареи.

Об этом сообщает Naked Science.

Заболевшими стали преимущественно молодые люди, что только усилило ажиотаж СМИ и подогрело интерес со стороны учёных. Возможной причиной болезни назвали вейпинг.

Новый виток история получила после первой смерти от странного заболевания. Чиновники из Иллинойса заявили, что взрослого человека, который недавно курил электронную сигарету (не путать с системой нагревания табака), пришлось госпитализировать с болезнью лёгких. Позже он скончался.

Вскоре специалисты назвали первопричину — ею якобы является масляная форма витамина Е. Данное вещество присутствует в жидкостях для вейпов, а также в каннабисе, который ряд пациентов употреблял перед госпитализацией.

Учёные из Университета Юты выяснили, что речь, вероятно, идёт о новой форме липоидной пневмонии. Результаты исследования опубликованы в New England Journal of Medicine.

Самым важным открытием учёные называют обнаружение в лёгких пострадавших большого числа макрофагов — клеток, занимающихся захватом и перевариванием чужеродных частиц. Дальнейшее исследования показало, что макрофаги содержали следы жира, который они [макрофаги] уничтожали. Похожую картину учёные наблюдали у многих людей, куривших электронные сигареты.

Губернатор штата Нью-Йорк днями издал указ о запрете продаж ароматизированных электронных сигарет.

Министерство здравоохранения США анонсировало подготовку к запрету продажи любых ароматических наполнителей для электронных сигарет.

По официальной информации, всего в США на сегодня зафиксировано 6 смертей и свыше 450 случаев заболеваний в 33 штатах, вероятнее всего вызванных курением электронных сигарет.