В России не закрыли дела украинских моряков

РФ не закрыла уголовное дело в отношении захваченных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года украинских военных моряков, освобождённых 7 сентября в рамках обмена удерживаемых лиц.

Об этом сообщил в Facebook адвокат моряков Николай Полозов.

«Сегодня посетил Следственное управление ФСБ России по делу военнопленных украинских моряков. Работа по делу военнопленных украинских моряков продолжается даже после их освобождения. В России уголовное дело в отношении них не прекращено и они до сих пор остаются в статусе обвиняемых и адвокаты нашей команды продолжают защищать их», — написал он.

Полозов также добавил, что сейчас дело находится в стадии ознакомления с материалами. «Наши адвокаты активно знакомятся с материалами. Наша задача — добиться исключения любых неблагоприятных юридических последствий для освобождённых моряков — героев!», — подчеркнул адвокат.

Как сообщала Одесса News, 7 сентября 2019 года между РФ и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». В Украину вернулись 11 незаконно осуждённых в РФ украинцев и 24 моряка, захваченные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Фото: Facebook