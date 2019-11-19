MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Главные новости
  4. Побывавший в российском плену моряк сыграл свадьбу в Одесской области

Побывавший в российском плену моряк сыграл свадьбу в Одесской области

75223819_522604444989083_2646449008301572096_n-Cropped.jpg

Недавно освобождённый из российского плена старший матрос Владимир Варимез в минувшие выходные расписался в Болградском районном ЗАГСе со своей девушкой Инной Москалец.

О торжественном событии написано на странице старшего матроса в Facebook.

Отмечается, что Инна учится в Киевском военном колледже, а Владимир — в Одесском военно-морском институте.

Как сообщала Одесса News, во время боестолкновения в Керченском проливе 25 ноября 2018 года старший матрос Владимир Варимез находился на борту буксира «Яны Капу» в качестве радиотелеграфиста.

Фото: Facebook

Просмотров: 59

Смотрите также...

scroll to top