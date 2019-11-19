Побывавший в российском плену моряк сыграл свадьбу в Одесской области

Недавно освобождённый из российского плена старший матрос Владимир Варимез в минувшие выходные расписался в Болградском районном ЗАГСе со своей девушкой Инной Москалец.

О торжественном событии написано на странице старшего матроса в Facebook.

Отмечается, что Инна учится в Киевском военном колледже, а Владимир — в Одесском военно-морском институте.

Как сообщала Одесса News, во время боестолкновения в Керченском проливе 25 ноября 2018 года старший матрос Владимир Варимез находился на борту буксира «Яны Капу» в качестве радиотелеграфиста.

Фото: Facebook