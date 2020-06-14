Моряки с танкера Ruta, удерживаемые 3 года в Ливии, освобождены

14 украинских моряков из экипажа арестованного в Ливии танкера Ruta (порт прописки — Одесса) вышли на свободу.

Об этом сообщает ТСН.

Моряки удерживались в Ливии с 27 апреля 2017 года по обвинению в контрабанде нефтепродуктов.

Отмечается, что сейчас моряки находятся в городе Мисурата на северо-западе Ливии и с нетерпением ждут возвращения в Украину.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2020 года Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с главой МИД Ливии Мухаммедом Сиялой вопрос освобождения 18 украинских моряков, которые находятся в местах лишения свободы на территории этой страны (14 членов экипажа танкера «Рута» и 4 моряка танкера Captain Khayyam).