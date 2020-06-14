Пробное ВНО перенесли в режим онлайн, деньги будут возвращены

Кабинет министров отменил проведение пробного внешнего независимого тестирования по украинскому языку и литературе, запланированного на 15 июня.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга в субботу, 13 июня, сообщает Укринформ.

«Было отменено проведение пробного ВНО, которое предполагалось 15 июня», — отметил Степанов.

На сегодняшний день на сайте Кабмина опубликовано постановление № 480 от 12 июня, согласно которому пробное ВНО исключено из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период карантина (в подпункте 4 пункта 3 постановления №392 исключено слово «пробное»).

Владимир Зеленский дал поручение провести пробное внешнее независимое оценивание бесплатно в форме онлайн-тестирования. Средства, уплаченные за прохождения ВНО, будут компенсированы.

Об этом сообщает УП со ссылкой на министра финансов Сергея Марченко.

«В связи с изменением формы прохождения пробного ВНО Президент дал поручение провести онлайн-тестирование бесплатно. В целом на прохождение пробного ВНО зарегистрировались более 362 тысяч участников. Уплаченные средства за его прохождение в размере почти 53 млн гривен будут компенсированы в полном объёме», — отметил глава Минфина.



Уточняется, что о механизме возврата средств Марченко пообещал дополнительно проинформировать в понедельник, 15 июня.

Нынешняя эпидситуация в Украине позволяет проведение внешнего независимого оценивания в установленные сроки, однако определены показатели, по которым будет приниматься окончательное решение относительно даты ВНО, заявил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Сегодняшняя эпидситуация позволяет нам провести внешнее независимое оценивание, которое предусмотрено на 25 июня», — сказал Ляшко.

В то же время он отметил, что, несмотря на рост лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрела два показателя, оценка которых 20-22 июня будет свидетельствовать о возможности проведения ВНО в предложенные сроки или перенос.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачёв заявил на своей странице в Facebook, что получил неофициальную информацию от источников во властных структурах о якобы подготовке решения об отмене внешнего независимого оценивания.

«В течение часа я получил информацию сразу из трёх независимых источников, что в высоких властных структурах готовятся документы об отмене ВНО вообще. Информация поступила от людей, которых я давно знаю и которым доверяю, хотя пока не подтверждена официально», — говорится в сообщении.

Образовательный омбудсмен отметил, что меньше всего он хотел бы «разгонять панику». И надеется, что это — лишь слухи, возможно, попытка «проверить реакцию общества».

Как сообщала Одесса News, основная сессия ВНО в Украине планируется с 25 июня по 17 июля.

Ранее МОН из-за карантина изменило сроки вступительной кампании в вузы. Приём заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам ВНО), и до 16 августа для поступающих, которые будут сдавать вступительные экзамены в заведения высшего образования.