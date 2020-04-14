Мир ужесточает меры предосторожности от COVID-19

На 8.00 утра 14 апреля в мире заболели коронавирусом 1 925 244 человека, умерло — 119 702. За сутки в мире от этой болезни умерло 5 449 человек.

Такую статистику приводит Worldometer.

Наибольшее количество умерших в США — 23 644 человека, в Италии — 20 465 и в Испании — 17 756. Более чем по 10 тысяч умерших в Великобритании и Испании.

В первой пятёрке стран по количеству заболевших — США, Испания, Италия, Франция и Германия. Украина в этом списке занимает 45-е место.

Во Франции карантина, введённый до 15 апреля, продлили до 11 мая, о чём объявил президент Эммануэль Макрон.

«Я обращаюсь к вам всем и с полной открытостью хочу сообщить, чего мы ожидаем в течение последующих недель и месяцев. Так, надежда есть. Но в этой битве ещё ничего не выиграно. Больницы перегружены… И эпидемия всё ещё не контролируется. Мы должны продолжать прилагать усилия для прекращения распространения этого вируса и спасения жизней. Поэтому мы должны соблюдать режим карантина до 11 мая», — заявил Макрон.

При этом президент Франции отметил, что границы со странами, не являющимися членами ЕС, останутся закрытыми до специального распоряжения. После 11 мая в стране постепенно будут открываться детские сады и общеобразовательные учебные заведения.

Во Франции жёсткий режим карантина действует с 17 марта. Согласно правительственному декрету, запрещены групповые собрания людей. Граждане обязаны находиться на «домашнем» карантине и оставлять дома только по насущным проблемам, которые чётко определены правилами. На каждый выход надо заполнять специальную бумажную форму или активизировать онлайн QR-код с указанием персональных данных, адреса пребывания во время карантина, даты и времени оставления места жительства.

За нарушение режима — штраф в 135 евро, который может достигать до 4 тыс. евро при фиксации более четырёх нарушений в месяц, или лишение свободы на срок до шести месяцев.

Режим чрезвычайного положения в стране ещё на 30 дней продлило и правительство Армении.

Как сообщала Одесса News, с беспрецедентными мерами предосторожности в католическом мире были отмечены Пасхальные праздники.