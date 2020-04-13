В мире коронавирус унёс жизни почти 115 тысяч человек

На 8.00 утра 13 апреля в мире заболели коронавирусом 1 853 357 человек, умерло — 114 253.

Такую статистику приводит Worldometer.

Наибольшее количество умерших в США — 22 115 человек, в Италии — 19 899 и в Испании — 17 209.

ABC News сообщает о смерти в Лос-Анджелесе американского актёр Аллена Гарфилда от осложнений коронавируса. Ему было 80 лет. По словам его сестры, актёр умер в доме престарелых, где у многих обнаружили коронавирус.

На протяжении своей карьеры в кинематографии Аллен Гарфильд часто играл роль продавцов, коррумпированных бизнесменов и политиков. Более известен по фильмам «Разговор» и «Нэшвилл».

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы Святого Томаса в Лондоне, где он проходил лечение от COVID-19 в интенсивной терапии. По этому случаю свои поздравления прислал Президент Украины.

К странам, ужесточившим карантинные меры, присоединилась и Венгрия. Глава правительства этой страны Виктор Орбан заявил, что правительство продлило на неопределённый срок действие карантинных мероприятий, вызванных пандемией коронавируса. В частности, продлено действие комендантского часа, сообщает Budapest Business Journal.

Как сообщала Одесса News, вечером в Страстную пятницу, которую католическая и протестантская церковь в этом году отмечали 10 апреля, Папа Римский Франциск совершил Крестный ход без верующих на почти пустой площади Святого Петра в Ватикане.