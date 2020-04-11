Папа Римский провёл Крестный ход на пустой площади в Ватикане

Вечером в Страстную пятницу, которую католическая и протестантская церковь в этом году отмечали 10 апреля, Папа Римский Франциск совершил Крестный ход на почти пустой площади Святого Петра в Ватикане.

Об этом сообщает DW.

Обычно эта процессия, в которой ежегодно принимают участие тысячи паломников со всего мира, проходит у стен Колизея в Риме. Однако в этом году понтифика сопровождали лишь пятеро заключённых из тюрьмы итальянского города Падуя, сильно пострадавшего от эпидемии коронавируса, а также пятеро врачей и медсестёр из Ватикана.

Участники процессии прошли от обелиска в центре площади до ступенек собора. Во время процессии были зачитаны медитативные размышления на тему страданий Христа. В этом году они были написаны заключёнными в тюрьмах и семьёй женщины, которая стала жертвой домашнего насилия, сообщил Ватикан.

После шествия Франциск не произнёс, как обычно, речь или молитву, а лишь несколько минут молча помолился. Так он почтил память жертв пандемии коронавируса.



Ранее, выступая в эфире итальянского телевидения, Франциск сравнил медиков, священников и монахинь, которые умерли во время пандемии COVID-19, с солдатами, павшими на войне. «Они пожертвовали своей жизнью из любви», — сказал он.

Одесса News опубликовала рекомендации, как в Украине и, в частности, в Одесской области, будет отмечаться католиками и протестантами Светлое Христово Воскресение.

