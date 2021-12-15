Папа Франциск не считает внебрачный секс самым серьёзным грехом

Папа Римский Франциск заявил, что не считает секс вне брака самым серьёзным грехом.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Independent.

Во время сессии вопросов и ответов с журналистами, которые возвращались с понтификом в Италию из Греции, Папа заявил, что «грехи телесные не являются самыми серьёзными».

В то же время, самыми тяжёлыми грехами, по мнению главы римско-католической церкви, являются дерзость и ненависть.

Кстати, Папа Римский Франциск во время своего визита в Грецию извинился перед Богом и православными за многие ошибки, которые допустили католики.

Как сообщала Одесса News, Папа Римский Франциск может в ближайшее время посетить Украину с визитом.

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