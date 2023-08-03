51-летний премьер-министр Канады Джастин Трюдо разводится со своей женой

51-летний премьер-министр Канады Джастин Трюдо разводится со своей 48-летней женой Софи Грегуар-Трюдо.

Об этом он сообщил 2 августа в Instаgram. Такой же пост о разводе опубликован на странице Грегуар-Трюдо, пишет издание «ГОРДОН».

«Мы с Софи хотим сообщить, что после многих значимых и сложных разговоров приняли решение разойтись», – написал премьер-министр Канады.

Супруги отметили, что после расставания остаются близкими друзьями, которые «глубоко любят и уважают друг друга и всё, что уже построили, продолжат строить».

«Ради благополучия наших детей мы просим вас уважать их и нашу конфиденциальность», – отметил глава канадского правительства.

Причины развода не разглашаются.

Канцелярия Трюдо разослала СМИ отдельное заявление, его цитирует канал CBC. В нем сказано, что семья собирается вместе отправиться в отпуск на следующей неделе.

По данным источников канала, Грегуар-Трюдо переехала в отдельный дом в Оттаве, а Трюдо остался жить в государственной резиденции Rideau Cottage. Бывшие супруги разделят родительские обязанности, но, как ожидается, большую часть времени дети будут проводить в Rideau Cottage.

Издание National Post напомнило, что Джастин Трюдо стал вторым премьером в истории Канады, который разводится во время пребывания на своем посту. Первым был его отец Пьер Трюдо (занимал пост в 1968–1979 годах). Родители Джастина Трюдо расстались в 1977 году, а спустя семь лет официально развелись.

Джастин Трюдо и Софи Грегуар-Трюдо поженились в 2005 году. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Ксавьер и Адриен и дочь Элла-Грейс.

CBC напомнил, что Трюдо с супругой ранее публично рассказывали о проблемах в браке. В 2014 году Трюдо признался, что его брак не идеален, но отметил, что супруга остаётся его «лучшим другом, партнёром и любовью».

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