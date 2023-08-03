Первая ракетка Украины в США одержала победу над первой ракеткой России

2 августа одесская теннисистка, первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу над Дарьей Касаткиной из России во втором круге турнира Mubadala Citi DC Open, который проходит в Вашингтоне (США).

Об этом сообщает XSPORT.

«За полтора часа на корте украинка сделала 1 эйс, реализовала 4 брейк-поинта из девяти и 4 раза ошиблась на подаче. Россиянка 1 раз подала навылет и совершила 4 «двойных»», — говорится в сообщении.

Матч продолжался 1 час 36 минут и закончился со счётом 6:2, 6:2. После матча соперницы не пожали друг другу руки.

«Я просто стараюсь бороться каждый раз, когда играю с Дашей. Она – сложный соперник. Я очень счастлива, что сегодня победила», – сказала Свитолина после матча.

Отмечается, что это была восьмая встреча теннисисток – Свитолина выиграла все матчи.

Кстати, Элина выступает за отстранение от турниров всех россиян и белорусов.

Для справки. Касаткина – первая ракетка России, в рейтинге WTA она занимает 11-е место, Свитолина – 27-е.

Другая одесская теннисистка — Екатерина Байндль вышла в 1/4 финала турнира WTA 250 в столице Чехии Праге с призовым фондом $259,303 тыс., победив одесситку Даяну Ястремскую.

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