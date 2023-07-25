Одесские теннисистки за неделю улучшили свои позиции в рейтинге WTA

В рейтинге теннисисток-профессионалов, который был обновлён 24 июля на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA), шесть из 10 лучших украинских спортсменок улучшили свои позиции, в том числе 2 одесситки.

Об этом сообщает XSPORT.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая на прошлой неделе не участвовала в турнирах WTA, осталась на 27-й строке мирового рейтинга.

Теннисистка из Николаева, проживающая в Одессе, Екатерина Байндль, которая на прошлой неделе дошла до финала турнира в Будапеште, уступив в нём, поднялась сразу на 23 строчки, теперь она – 77-я ракетка мира.

Также повысила свои позиции в рейтинге WTA одесситка Даяна Ястремская (плюс четыре).

Лучшей в мировом рейтинге по состоянию на 24 июля остаётся Ига Швентек из Польши.

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