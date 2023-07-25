Театральный блокбастер «Вий» покажут в Одесском облмуздрамтеатре

Сюжет повести Николая Васильевича Гоголя «Вий» – один из самых таинственных и увлекательных сюжетов классической литературы. Жанр спектакля — мюзикл, а специфику этой масштабной постановки, используя «киношную» терминологию, можно назвать спецификой блокбастера.

Действительно, «Вий» — своеобразный театральный блокбастер — с масштабными костюмированными сценами, танцами, песнями, очень сложными и зрелищными трюками и спецэффектами.

Три ночи в зловещей заброшенной церкви у гроба ведьмы предстоит отстоять главному герою спектакля — Фоме Бруту, и каждая следующая ночь будет страшнее предыдущей… Но, как и в повести Гоголя, страшные мистические сцены перемежаются отчаянно-весёлыми и жизнерадостными зарисовками украинского казачьего быта. А неожиданный финал спектакля удивит даже тех, кто знает повесть Гоголя наизусть…

Продолжительность спектакля — 2 часа 30 мин.

Стоимость билетов от 200 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите 28 или 29 июля к 18 часам в Одесский областной академический театр.

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