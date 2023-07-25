В Одессе из-за стрельбы ввели полицейскую операцию «Сирена»

25 июля в Одессе из-за стрельбы на улице Базарной в действие введена полицейская операция «Сирена».

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что около одиннадцати часов дня в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Базарной. Правоохранители установили, что неизвестные, предварительно из травматического оружия, открыли огонь по автомобилю BMW, а затем на двух автомобилях принялись его догонять.

В результате происшествия механические повреждения получили несколько припаркованных автомобилей.

«Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство)», — сообщили правоохранители.

На месте происшествия работают полицейские.

Как сообщала Одесса News, 1 июня 2023 года в Киевском районе города Одессы произошла перестрелка из-за конфликта между находившимися в двух автомобилях родственников, в результате которой погибла женщина, а в карете скорой помощи скончался 30-летний водитель автомобиля BMW.

Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy