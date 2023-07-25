Суд избирает меру пресечения бывшему одесскому военкому Борисову

25 июля Печерский райсуд столицы начал избирать меру пресечения бывшему начальнику Одесского областного центра комплектования и социальной поддержки Евгению Борисову.

Как сообщает Укринформ, Борисов вместе со своими адвокатами находится в зале суда. Прокуратура подготовила ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде ареста без права внесения залога.

Как сообщала Одесса News, 24 июля сотрудники Государственного бюро расследований задержали бывшего начальника Одесского областного центра комплектования и социальной поддержки. В ведомстве заявили, что в ходе следствия собрали доказательства, свидетельствующие о незаконном обогащении бывшего военкома.

Ранее Евгений Борисов был уволен с занимаемой должности после обнародования СМИ информации о том, что его семья во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимость и автомобили на миллионы долларов.

Фото: Укринформ

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