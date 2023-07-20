Бывший одесский облвоенком установил «рекорд» незаконного обогащения

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) 19 июля направит обоснованный вывод о незаконном обогащении экс-руководителя Одесского регионального центра комплектования Евгения Борисова.

Об этом сообщил глава НАПК Александр Новиков на брифинге в медиацентре “Украина – Укринформ”.

По его словам, это фактически рекордное заключение установления фактов незаконного обогащения – 188 млн грн.

«Только один объект, купленный в Испании на мать этим человеком, стоит €3,7 млн. Это 15 декабря прошлого года, когда Украина ежедневно под обстрелами россиян. И таких объектов ещё несколько. Все стоимостью от €500 тыс.», – заявил Новиков.

Согласно пояснениям НАПК, средства были сформированы якобы путём предоставления ссуд, общая сумма которых составляет $4,2 млн.

Также Новиков заявил, что в деятельности одесского облвонекомата были установлены факты организации целых каналов незаконного выезда за границу.

Как сообщала Одесса News, в конце апреля 2023 года экс-нардеп Игорь Мосийчук обвинил Борисова в коррупции. По его словам, на то время военком приобрёл виллу в Марбелье для своей матери-пенсионерки и в конце 2022 года сам выезжал туда на отдых почти на месяц. Кроме того, Мосейчук утверждал, что Борисов пользуется дорогой машиной, которую будто бы ввёз под видом гуманитарной помощи.

Издание «Цензор.НЕТ» также писало со ссылкой на свои источники, что мать и жена военкома «фактически являются долларовыми мультимиллионерами и владеют роскошной недвижимостью на одном из элитных курортов Испании в Марбелье». Издание отмечало, что жена Борисова Александра начала заниматься бизнесом сразу после того, как вышла замуж за него в 2015 году, и имеет фирму по продаже одежды бренда Levi’s в двух торговых центрах Киева и Львова.

3 мая Госбюро расследований сообщило, что открыло уголовное производство в отношении начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

«Украинская правда» 22 июня выпустила расследование о том, как семья Борисова во время войны приобрела имение в Испании и авто.

28 июня стало известно, что Борисова уволили с должности.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy