Начальник Одесского облвоенкомата Евгений Борисов уволен с должности

Начальник Одесского областного территориального центра комплектования Евгений Борисов уволен с занимаемой должности, в настоящее время его работу выполняет штатный заместитель.

Об этом в эфире 24 Канала сказала руководитель пресс-центра Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

«Решение Ставки Верховного Главнокомандующего, принятое 23 июня, реализовали: полковник Борисов уволен с должности начальника областного территориального центра комплектования Одесской области. Происходит процедура передачи должности и последующей плановой реализации офицера, занимающей определённое время», — подчеркнула руководитель пресс-центра.

Заместитель Борисова будет выполнять его обязанности согласно процедуре, пока компетентное командование не назначит нового руководителя.

По словам пресс-секретаря ОК «Юг», оперативное командование предоставляет всю необходимую информацию, запрошенную официально, и не вмешивается в работу правоохранительных органов. Следователи работают и формируют доказательную базу.

Как сообщала Одесса News, по данным СМИ, семья начальника одесского военкомата во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов. Об этом свидетельствуют выписки из испанского реестра, хотя сам Борисов заявляет, что не в курсе, есть ли у его семьи имущество в Испании.

Президент на заседании Ставки поручил уволить одесского военкома и проверить других руководителей военкоматов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что будет создана государственная комиссия во главе с первым заместителем министра обороны, с правоохранительным блоком, с представителем НАПК, которая проверит деятельность и имущественное положение всех военнослужащих и их заместителей.

Фото: armyinform.com.ua

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy