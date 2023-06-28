В Одесском художественном музее открывается новая выставка живописи

30 июня в стенах Одесского национального художественного музея открывается выставка киевского художника Владислава Крышовского «Молоко, полынь и мёд».

Живопись Владислава всегда узнаваема среди молодых киевских художников. Этому выставочному проекту дали название традиционные наименования цветных ангобов (краски на основе жидкой глины), которыми пользовались вплоть до середины ХХ века косовские мастера керамики.

Белый фон гуцульской керамики они называли молоком, горький раствор купороса — полынью, а светлую охру сравнивали с янтарным мёдом.

Ещё больше интересного о художнике вы узнаете на открытии и будущих экскурсиях.

Открытие выставки 30 июня в 14.00. Вход на открытие свободный, в дальнейшем – 100/50 гривен.

Адрес музея: Софиевская, 5а.

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