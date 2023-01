Куда пойти в Одессе на выходных 14-15 января

В выходные 14-15 января одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

14 января Одесский национальный академический театр оперы и балета приглашает юных зрителей на концерт «Новогодние колокольчики». Стоимость билетов от 150 гривен. В концерте примут участие детский хор «Жемчужина Одессы» и «Зёрнышко», камерный оркестр театра. Такой союз творческих коллективов обещает сделать мероприятие волшебным и незабываемым приключением, которое проникнет в самую душу. Приходите к 12 часам и наслаждайтесь!

14 января на сцене Одесского театра Музкомедии «Марица» — зажигательная оперетта Имре Кальмана «Марица». Она полна национальных танцев, мелодий, характерных типажей. «Марица» — это сразу несколько любовных историй с интригами, необычными развязками, тонким юмором. Разве можно отказать себе в удовольствии наблюдать за перипетиями сюжета, наслаждаясь прекрасной музыкой Имре Кальмана и замечательными голосами талантливых артистов. Цена билетов от 80 гривен. Приходите к 15:00. Адрес театра: ул. Пантелеймоновская, 3.

14 января Одесский театр юного зрителя покажет спектакль «Лёвушка». В основе рассказа киевского драматурга Анатолия Крыма «Лёвушка» — реальная история мальчика Лёвушки, у которого были две любимые бабушки – Розалия Соломоновна и Дарья Ивановна, а попросту – бабушка Роза и бабушка Даша. Обе бабушки обожали своего единственного внука, соперничали между собой, кого он больше любит, и куда он будет ходить – в синагогу или в церковь. Лёвушка живёт в послевоенном Киеве, на Подоле. И атмосфера его двора напоминает нашу, одесскую – с хитрыми мальчишками, с любящими бабушками, с доверием и любовью к людям и к жизни. Стоимость билетов от 150 гривен. Приходите к 17 часам. Адрес театра: ул. Греческая, 48а

14 января на сцене Одесского Украинского театра лёгкая, остроумная, экспрессивная комедия «Неаполитанские страсти», которая перенесёт вас на итальянские просторы, наполненные раскалённым солнцем воздухом, безудержными желаниями, экспрессивными поступками, зажигательными спорами и жаждой жизни, а ещё ароматом кофе, творожной пасты с томатами и… парфюмерии. Это настоящий калейдоскоп бурной жизни нескольких супружеских пар, с его вызовами и непростыми решениями: о том, на что готовы пойти супруги в лихолетье, чтобы оплатить аренду жилья и сковороду картофеля; о покойнике-муже и потенциальном клиенте на супружеское ложе; о мужчине, готовом заплатить за секс с твоей женой целый миллион; о спасительном, но очень сомнительном способе улаживания споров между влюблёнными, и как это выглядит, когда ты «не в теме»; об иллюзорности норм морали и размытости границы между «порядочной» и «пропащей» женщиной, между «благородством» и «цинизмом»; о призрачности этого мира и магических свойствах цилиндра с превращением простака в господина. Спектакль в 2-х действиях. Продолжительность – 90 минут. Стоимость билетов от 150 гривен. Начало в 15 часов.

14 января дерзкая и безумно смешная комедия Бориса Барского «Ромео и Джульетта» в постановке Георгия Делиева в исполнении основного состава легендарного театра «Маски шоу» в Одесском Доме клоунов. Джульетта — девочка-переросток тридцати пяти лет — обещана в жёны Парису, родственнику князя, неоднократно травмированному в голову утюгом. Неожиданная встреча на балу с Ромео — восторженным дебилом — зажигает в сердцах влюблённых негасимую страсть. С этим не могут смириться отец Джульетты — старик-маразматик Капулетти и её брат Тибальт — задира, забияка и драчун. В результате ссоры Тибальт убивает горшком из-под цветов Бенволио — приятеля Ромео. Убивает подло, в спину, исподтишка. Ромео в порыве ярости до смерти кусает за ухо Тибальта, от чего тот трагически умирает. Джульетта тайно назначает Ромео свидание на кладбище, где в результате комичных хитросплетений и неожиданных поворотов сюжета, к всеобщей радости, пьеса заканчивается вселенской любовью, торжеством юмора, молодости и красоты. Приходите к 18.00. Стоимость билетов от 180 гривен. Адрес: ул. Ольгиевская, 23.

15 января Одесский национальный академический театр оперы и балета представляет оперу из золотой копилки мировой классики «Мадам Баттерфляй».Это лирическое произведение о трагической любви никого не оставит равнодушным. Длительность спектакля – 2 часа 45 минут, с антрактом. Стоимость билетов от 100 до 500 гривен.

15 января премьера спектакля «Мир тебе!..» пройдёт в Одесском областном академическом драматическом театре. Поэтическая драма в одном действии. Продолжительность 1 час 30 минут. Приходите к 18:00. Стоимость билетов от 100 гривен.

До 15 января Дом Блещунова приглашает на волшебную выставку Елены Лесниковой «Белый лист». Это маленькое предновогоднее волшебство, созданное талантом театрального художника. Выставка очень атмосферная, тёплая и оставляет ощущение умиротворения и радости. Уточняйте подробности в преддверии мероприятия по телефону: +380503905232 (Мария). Адрес проведения: ул. Польская, 19. Вход в “Квартиру №6” сквозь ворота – чтобы попасть, звоним по телефону 048 7221081.

До 20 января в галерее «АртОдесса» Летнего театра Горсада выставка с чуть загадочным названием — «Летний. Снег». Летний — значит название театра, а снег — это то, чего нам всем сейчас не хватает в качестве символа чистоты и обновления, истинно предновогоднего настроения. Выставка собрала работы 17 одесских мастеров-живописцев, но есть работы скульпторов и керамистов. Все их работы объединяет одно — снежно-зимняя тематика.

До 22 января Одесский музей западного и восточного искусства приглашает на международный выставочный проект «Медведь всегда с тобой» (The Bear Will Be Always With You). Вместе с проектом «Кукльтура», при поддержке международных фестивалей Teddybar Total (Германия) и Hugglets (Великобритания), музей проводит яркий праздник для детей и взрослых, для тех, кто продолжает жить в Украине и для кого ощущение сказочной атмосферы очень важно во время войны. Герои праздника — мишка Тедди, который в 2022 году отмечает 120-летний юбилей, и его друзья. За годы своего существования Тедди перестал быть обычной игрушкой, но снискал славу как символ милосердия, помощи детям и ветеранам войн. Тысячи мишек из разных стран уже попали к украинским детям в качестве поддержки и лучших друзей, которые могут подарить не только тёплые объятия, но и чувство заботы. Выставка работает каждый день (кроме среды) с 12:00 до 17:00. Стоимость билета — 100 грн (взрослый), 50 грн (детский). Для внутренне перемещённых лиц — вход свободный. Адрес: ул. Пушкинская, 9.

Уютных выходных! С Новым годом! С Рождеством Христовым!

Фото: Александр Александров, Ольга Черненко/Одесса News

