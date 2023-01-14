Мэр Одессы отметил Новый год по старому календарю

Новогодние праздники в Одессе продолжаются.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, 13 января на катке, что на проспекте Небесной Сотни, состоялось праздничное мероприятие с участием творческих коллективов города.

Для детей и взрослых звучали новогодние песни, проводились мастер-классы и весёлые игры.

«Мы продолжаем жить и устраивать праздники нашим детям. Именно за это – яркие улыбки и счастливое будущее наших детей – борются наши защитники на передовой. И сегодняшнее мероприятие точно подарит множество ярких эмоций всем присутствующим!» – прокомментировал посетивший праздник Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Мэр Одессы отметил, что по традиции, в ночь с 13 на 14 января мы отмечаем Новый год по старому календарю. В этот день принято собираться за столом всей семьей. К сожалению, из-за войны, многие семьи не могут это сделать. Но мы всегда можем передать часть своего тепла и любви близким людям.

Геннадий Труханов пожелал всем присутствующим крепкого здоровья, счастья и победы, чтобы все украинские семьи воссоединились как можно скорее.

Фото: «Одесса»

Одесса и одесситы принимают в эти дни новогодне-рождественские поздравления, некоторые из которых публикует «Одесса News«.

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