Ломаченко провёл тренировку с юными боксёрами Одесской области

Чемпион мира в лёгком весе по версиям WBA, WBC, WBO и The Ring, воспитанник спорта из Белгород-Днестровского Василий Ломаченко посетил сборы юных спортсменов в Затоке.

Об этом сообщает XSport.

«Областная федерация организовала тренировки с соблюдением требований по дистанцированию, выезд в Затоку позволила провести запланированную работу в хорошем настроении с прекрасными видами и на чистом, целебном морском воздухе» , — говорится в сообщении.



Юные боксёры получили возможность услышать ценные советы от одного из величайших боксёров современности, получить советы по поддержанию формы, содержательным тренировкам и спортивному образу жизни, а также принять участие в кроссе с Ломаченко.

Как сообщала Одесса News, в марте бой Ломаченко и Лопеса отложили на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Сначала его планировали провести 30 мая. На кону боя — статус абсолютного чемпиона мира в лёгком весе. У Ломаченко три пояса в дивизионе — WBA, WBO и WBC, у Лопеса — титул по версии IBF.