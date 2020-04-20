Гондурасец уверен, что нокаутирует Ломаченко

Американский боксёр гондурасского происхождения, чемпион мира по версии IBF в лёгком весе Теофимо Лопес уверен, что сможет нокаутировать боксёра из Белгород-Днестровского Василия Ломаченко.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на boxingscene.com.

«Ломаченко хочет получить этот последний пояс, но я на пороге ещё большего достижения. Я нокаутирую его и стану абсолютным чемпионом в 22 года. В своём тренировочном лагере я оцениваю себя и чувствую свои возможности. Ломаченко не продержится дольше восьми раундов», — рассказал Лопес.

«Худшее, что может произойти (для Теофимо) — это яркая победа Ломы над Лопесом, после которой Лопес вернётся на щите, снизив свою популярность. Лучшее, что может случиться — Лопес перебьёт Ломаченко и станет если не самым, то одним из самых больших имён в спорте», — попытался спрогнозировать промоутер Ломаченко Боб Арум.

Как сообщала Одесса News, в марте бой Ломаченко и Лопеса отложили на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Сначала его планировали провести 30 мая.

На кону боя — статус абсолютного чемпиона мира в лёгком весе. У Ломаченко три пояса в дивизионе — WBA, WBO и WBC, у Лопеса — титул по версии IBF.