Количество заболевших в Украине COVID-19 приближается к 6 тысячам

Всего по Украине подтверждено 5710 случаев COVID-19 состоянием на 9.30 20 апреля.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины на своей странице в Facebook.

«Исследовано 58 093 пробы на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР», — говорится в сообщении.

В течение 19 апреля получено 261 уведомление о новых подтверждённых случаях.

В общем, случаи подтверждены:

Винницкая обл. — 330 случаев (18 выздоровели)

Волынская обл. — 158 случаев (13 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 118 случаев (9 выздоровели)

Донецкая обл. — 16 случаев (6 выздоровели)

Житомирская обл. — 226 случаев (1 выздоровел)

Закарпатская обл. — 196 случаев (16 выздоровели)

Запорожская обл. — 134 случая (17 выздоровели)

Ивано-Франковская область — 512 случаев (27 выздоровели)

(27 выздоровели) г. Киев — 850 случаев (33 выздоровели)

(33 выздоровели) Киевская обл. — 333 случая (26 выздоровели)

Кировоградская обл. — 246 случаев (17 выздоровели)

Львовская обл. — 253 случая (22 выздоровели)

Луганская обл. — 24 случая (3 выздоровели)

Николаевская обл. — 37 случаев

Одесская обл. — 137 случаев

Полтавская обл. — 63 случая (10 выздоровели)

Ровенская обл. — 312 случаев (21 выздоровел)

Сумская обл. — 83 случая (10 выздоровели)

Тернопольская обл. — 414 случаев (34 выздоровели)

Харьковская обл. — 73 случая (2 выздоровели)

Херсонская обл. — 63 случая (7 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 49 случаев (5 выздоровели)

Черкасская обл. — 165 случаев (28 выздоровели)

Черновицкая обл. — 906 случаев (31 выздоровел)

(31 выздоровел) Черниговская обл. — 12 случаев (3 выздоровели).

Отмечается, что на амбулаторном лечении находится 3 800 пациентов, из них 283 ребёнка. Всего госпитализированы 1 910 человек, из них 91 ребёнок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 151 человек, из них 80 мужчин и 71 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем итоге, 359 человек уже выздоровели, из них 17 детей, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Как сообщала Одесса News, в воскресенье в Подольске Одесской области от коронавируса умер врач.