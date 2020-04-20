В Одесской области от коронавируса умер врач

В Подольске Одесской области в результате коронавирусной инфекции скончался 60-летний медик.

Об этом в Facebook сообщил глава Одесской областной госадминистрации Максим Куцый.

«Оборвалась жизнь 60-летнего медика. Мужчина был госпитализирован 17 апреля в состоянии средней тяжести и с имеющимися хроническими заболеваниями. Но сегодня (19 апреля, — ред.) утром, в связи с прогрессирующим ухудшением состояния и нарастанием дыхательной недостаточности, пациента перевели на ИВЛ. К сожалению, несколько часов назад он ушёл из жизни», — написал Максим Куцый.

Также глава облгосадминистрации сообщил, что по состоянию на 19.30 19-го апреля подтверждено 137 случаев заболевания коронавирусом в Одесской области.

«Я призываю каждого: берегите себя, соблюдайте правила карантина и при малейших изменениях самочувствия — обращайтесь к врачу», — резюмировал председатель ООГА, выразив соболезнования близким и родным умершего медика.

Как сообщала Одесса News, самому молодому пациенту с заболеванием COVID-19 в Одесской области 1 год и 3 месяца, а самому старшему — 87 лет.