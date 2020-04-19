Из Турции в Одессу доставили дельфинов на «пересидку»

Несколько морских животных рейсом из турецкого Самсуна доставил самолёт Ан-26, принадлежащий частной компании Genex (Республика Беларусь).

Как сообщает Думская, шесть дельфинов, три морских льва и два котика принадлежат одесской компании «Нерум», владеющей сетью дельфинариев в Украине и нескольких зарубежных странах.

Сейчас в связи с карантином все эти заведения не работают, и фирма несёт огромные убытки.

«Животных эвакуировали в одесский дельфинарий «Немо», чтобы снизить расходы на содержание», — говорится в сообщении.

Одесса News сообщала о неоднократных акциях протеста одесских зоозащитников с требованием запретить использование в представлениях диких животных.