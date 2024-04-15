Кипер и Труханов встретились с одесскими бизнесменами: о чём шёл разговор

15 апреля состоялось совместное совещание мэра Одессы Геннадия Труханова и главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера с представителями одесского бизнеса – руководителей торговых сетей, заведений питания, отельерами.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что на совещании обсудили возможность проведения в Одессе оздоровительного сезона, в частности, предоставления услуг в прибрежной зоне.

«По примеру прошлого года предложено обеспечить в Одессе работу нескольких пляжей, где будет проведено обследование и очистка морского дна от мусора, а также будет проводиться постоянный мониторинг морской акватории по минной безопасности», — говорится в сообщении.

Обсуждены также вопросы поддержки бизнеса в плане продления времени продажи алкогольных напитков на один час — до 23.00. Будет подготовлено соответствующее распоряжение главы облгосадминистрации. Мэр Одессы обратился к предпринимателям с просьбой соблюдать все установленные договорённости относительно ответственной продажи спиртного.

Одесса News информировала о планах облгосадминистрации открыть пляжи Одессы на летний сезон после проверки соответствующих служб.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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