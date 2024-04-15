Кэмерон: Союзники не помогут Украине сбивать ракеты, как это было в Израиле

Великобритания и страны НАТО не могут защитить небо Украины, как это произошло во время атаки Ирана на Израиль 13 апреля.

Об этом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил 15 апреля в интервью радио LBS, пишет издание ГОРДОН.

По его словам, союзники оказывают помощь оружием и обучением, но не будут сбивать ракеты и дроны, которые Россия направляет на Украину, потому что не хотят прямого столкновения с РФ.

«Трудность в том, что нужно избежать эскалации в плане более широкой войны в Европе. Я думаю, что единственное, чего нам нужно избегать – это прямого столкновения войск НАТО с российскими войсками… Я говорю здесь, в Великобритании, и всем нашим союзникам по всему миру – делайте всё возможное, чтобы поддержать Украину деньгами, дипломатией, оружием для самозащиты. Но введение сил НАТО непосредственно в конфликт с российскими войсками, я думаю, было бы опасной эскалацией», – заявил Кэмерон.

На вопрос, почему бы союзникам не использовать авиацию, как это было в Израиле, для уничтожения целей в воздухе, министр иностранных дел ответил, что западные боевые самолёты в небе над Украиной – «не совсем то, что сейчас ей нужно». Наземные системы противовоздушной обороны более эффективны против ракет и дронов, считает он.

«То, что они отчаянно хотят и что мы должны дать им больше, – системы ПВО, в особенности Patriot. У Великобритании их сейчас нет, а у других европейских стран есть, и у американцев, я думаю, что есть», – добавил глава МИД.

Для справки. Поздним вечером 13 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран запустил в сторону Израиля более 300 дронов и ракет. Приблизительно 99% целей было сбито. Более 100 иранских дронов были перехвачены США и Великобританией за пределами Израиля.

В Воздушных силах ВСУ в апреле 2023 года сообщали, что в Украине на боевом дежурстве есть два дивизиона Patriot, полученных от США, Нидерландов и Германии.

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем Patriot, чтобы полностью закрыть небо от воздушных атак страны-агрессора РФ.

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